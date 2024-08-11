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Ordu'da Erken Bizans Dönemine Ait Mozaiğe Ulaşıldı

Ordu'da, erken Bizans dönemine tarihlenen yeni bir mozaik bulundu. Kültür Bakanı Ersoy, önemi hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 12:54
Ordu'da Erken Bizans Dönemine Ait Mozaiğe Ulaşıldı

Ordu’da Tarihi Buluntu: Erken Bizans Dönemine Ait Zemin Mozaiği

Ordu ilinde, erken Bizans dönemine ait bir zemin mozaiğine ulaşıldı. Bu önemli keşif Aziz Konstantin ve Helena Manastırı’nda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ordu Müzesi Müdürlüğü’nün liderliğinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda keşfedilen eser, bölgedeki ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor. Bu projede emeği geçen tüm kazı ekibine içten teşekkürlerimi sunuyorum," ifadelerini kullandı.

5. ve 6. Yüzyıl Arasında Tarihlendirilen Eser

Yapılan yazılı açıklamaya göre, kazıların başında Doç. Dr. Seçkin Evcim bulunuyor. Eser, milattan sonra 5. ile 6. yüzyıl arasında tarihlendiriliyor.

Keşfedilen in-situ zemin mozaiği, yapısında yer alan geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde sıkça kullanıldığına işaret ediyor. Bu durum, bölgedeki tarihsel ve kültürel süreçleri anlamada önemli bir kaynak teşkil ediyor.

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