DOLAR
34,66 -0,03%
EURO
36,57 -0,52%
ALTIN
2.953,19 -0,78%
BITCOIN
3.283.580,01 -3,53%

Ordu'da Feci Kaza: Kamyona Çarpan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu Ünye'de kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:22
Ordu'da Feci Kaza: Kamyona Çarpan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen korkunç bir kazada, 3 kişi hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Zekeriya Furkan A. idaresindeki otomobil, İbrahim Ö. yönetimindeki kamyona çarparak feci bir kaza gerçekleştirdi.

Kaza, ilçenin Devlet Sahil Yolu üzerindeki Eskikızılcakese Mahallesi'nde gerçekleşti. Otomobil çarpmanın etkisiyle büyük hasar aldı ve olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Zekeriya Furkan A. ile beraberindeki Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) kaza yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazanın ardından cenazeler, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın sorumlusu olarak değerlendirilen kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, otomobilin kavşakta kamyona çarptığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın seyrine ışık tutması açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayetinde Şok Detaylar: Salim Güran'ın Aracı Kamerada
2
TBMM'de Disiplin ve Asgari Ücret Tartışmaları İşliyor
3
Ordu'da Feci Kaza: Kamyona Çarpan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Sağlık Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
5
Türkiye ve Çin Arasında Stratejik Yatırım İşbirliği Anlaşması İmzalandı
6
AFAD 1000 Yeni Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alacak
7
Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı