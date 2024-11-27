Ordu'da Feci Kaza: Kamyona Çarpan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen korkunç bir kazada, 3 kişi hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Zekeriya Furkan A. idaresindeki otomobil, İbrahim Ö. yönetimindeki kamyona çarparak feci bir kaza gerçekleştirdi.

Kaza, ilçenin Devlet Sahil Yolu üzerindeki Eskikızılcakese Mahallesi'nde gerçekleşti. Otomobil çarpmanın etkisiyle büyük hasar aldı ve olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Zekeriya Furkan A. ile beraberindeki Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) kaza yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazanın ardından cenazeler, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın sorumlusu olarak değerlendirilen kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, otomobilin kavşakta kamyona çarptığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın seyrine ışık tutması açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.