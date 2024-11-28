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Ordu'da Filistin ve Savaş Bölgelerine Destek İçin Basın Açıklaması

Ordu Filistin Platformu'ndan yapılan açıklamada, Gazze ve savaş bölgelerine destek vurgulandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:25
Ordu'da Filistin ve Savaş Bölgelerine Destek İçin Basın Açıklaması

Ordu'da Gazze ve Savaş Bölgelerine Destek Açıklaması

Ordu Filistin Platformu, Gazze ve savaş bölgelerine destek amacıyla kentte önemli bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Genç İHH gönüllüsü Emir Yusuf Sakarya açıklamayı okudu.

İnsani Trajedilere Dikkat Çekildi

Sakarya, savaşların ve krizlerin yarattığı insani trajedilerin, dünya genelinde milyonlarca insanı temel ihtiyaçlardan yoksun bıraktığını ifade etti. Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının "Sizi Bekliyorlar" projesi ile bu zor durumdaki insanlara umut olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye’nin Yardım Çalışmaları

Sakarya, “Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, bugüne kadar savaş ve kriz bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarıyla milyonlarca hayatı etkileyen projelere imza attı. Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Lübnan, Yemen, Afganistan ve Somali gibi çatışma bölgelerinde insanlara yardımcı olmak için özveriyle çalışıyoruz.” dedi.

Artan İnsani İhtiyaçlar

Sakarya, dünyada savaşların bitmediğini ve kriz bölgelerinde durumun her geçen gün kötüleştiğini vurgulayarak, insanların savaşın, göçlerin, yoksulluğun ve hastalıkların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken insani ihtiyaçların da arttığını belirtti.

Uluslararası Desteğin Önemi

Milyonlarca kişinin güvenli bir yaşam sürmek için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Sakarya, “Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak, dünyanın dört bir yanında bizi bekleyen mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ordu Filistin Platformunca, Gazze ve savaş bölgelerine destek amacıyla kentte basın açıklaması...

Ordu Filistin Platformunca, Gazze ve savaş bölgelerine destek amacıyla kentte basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını, Altınordu ilçesi Ceren Özdemir Meydanı'nda Genç İHH gönüllüsü Emir Yusuf Sakarya okudu.

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