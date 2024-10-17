Ordu'da Hava Koşulları Balıkçıları Limana Çekti

Olumsuz Hava Koşulları Balıkçılar Üzerinde Etkili

Ordu'da etkili olan sağanak yağış ve yüksek dalgalar, balıkçıların denize açılmasını engelledi. Bölgede balıkçılar, sabah saatlerinde av için denize açılmalarına rağmen, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kumbaşı ve Kışlaönü limanlarına geri dönmek zorunda kaldı.

Bekleme Süreci Başladı

Teknelerini limanda bekleten balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekleyerek yeniden denize açılmayı planlıyor. Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karadeniz genelinde denizin avlanmak için uygun olmadığını" belirterek, balıkçıların limanda beklemeye başladığını aktardı.

Ağ Bakımı ve Fiyatlar Üzerinde Etki

Balıkçılar, limanda geçirdikleri süre zarfında yırtılan ağlarını tamir etme imkanı buluyorlar. Karadeniz, birkaç gün boyunca avlanmanın mümkün görünmediğini de ifade etti. Bu durumun, balık fiyatlarına da yansıyacağını belirten Karadeniz, "Fiyatlarda az da olsa bir artış olabilir" dedi.

Palamut Fiyatları

Öte yandan, Ordu'daki tezgahlarda palamut fiyatlarının 120 lira seviyesinden alıcı bulduğu bildirildi.

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı. Sağanağın etkili olduğu kentte, denizde büyük dalgalar oluşması üzerine erken saatlerde av için açılan balıkçı tekneleri Kumbaşı ve Kışlaönü Limanlarına döndü.

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı. Sağanağın etkili olduğu kentte, denizde büyük dalgalar oluşması üzerine erken saatlerde av için açılan balıkçı tekneleri Kumbaşı ve Kışlaönü Limanlarına döndü.

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı. Sağanağın etkili olduğu kentte, denizde büyük dalgalar oluşması üzerine erken saatlerde av için açılan balıkçı tekneleri Kumbaşı ve Kışlaönü Limanlarına döndü.

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı. Sağanağın etkili olduğu kentte, denizde büyük dalgalar oluşması üzerine erken saatlerde av için açılan balıkçı tekneleri Kumbaşı ve Kışlaönü Limanlarına döndü.

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı. Sağanağın etkili olduğu kentte, denizde büyük dalgalar oluşması üzerine erken saatlerde av için açılan balıkçı tekneleri Kumbaşı ve Kışlaönü Limanlarına döndü.

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı. Sağanağın etkili olduğu kentte, denizde büyük dalgalar oluşması üzerine erken saatlerde av için açılan balıkçı tekneleri Kumbaşı ve Kışlaönü Limanlarına döndü.