Ordu'da Jandarma Denetimleri: 19 Tutuklama

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir hafta içinde yürütülen kapsamlı denetim ve operasyonlarda, asayişten narkotiğe, trafikten kaçakçılığa kadar birçok alanda önemli sonuçlar elde edildi.

Asayiş ve Trafik Denetimleri

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde yapılan asayiş faaliyetleri kapsamında 28 bin 98 şahıs ve 8 bin 621 araç sorgusu gerçekleştirdi. Bu sorgulamalar sonucu hakkında arama kararı bulunan 45 şüpheli yakalandı; yakalananlardan 15'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Trafik denetimlerinde ise toplam 14 bin 392 araç ve sürücü kontrol edildi.

Narkotik Operasyonları

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 18 şahıs ile ilgili işlem yapıldı; bunlardan 5'i gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 13 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

Aramalarda ele geçirilen maddeler arasında: 1 gram kubar esrar, 117 gram bonzai, 17 bin 641 adet sentetik ecza, 76 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 litre aseton, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 gram metamfetamin yer aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen eşyalar arasında 2 bin 780 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 3.7 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 2 adet dedektör, 4 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet ekskavatör, 1 adet kamyonet ve 2 adet gümrük kaçağı araç bulunuyor.

Yetkililer, benzer çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

