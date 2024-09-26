Ordu'da Kaçak Makaron Operasyonu: 6 Milyon Ele Geçirildi

Ordu'da Düzenlenen Büyük Operasyon

Son dönemde kaçakçılık faaliyetlerine karşı önlemleri artıran Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonda 6 milyon 53 bin 890 makaron ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Karakol ekipleri, Altınordu, Perşembe ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarla ilgili olarak, adreslerden 5 milyon 949 bin 960 boş makaron ve 103 bin 930 dolu makaron buldu. Ayrıca, 2 bin 640 kg kıyılmış tütün ve 5 bin 286 kesilmiş bandrol de aramalarda ele geçirildi.

Diğer Ele Geçirilen Ürünler

Operasyon sırasında 227 elektronik sigara, 128 puro, 109 nargile kömürü ve sigara sarma makinesi de bulundu. Yapılan işlemler sonrasında 12 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.