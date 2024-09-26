DOLAR
34,16 -0,06%
EURO
38,19 -0,38%
ALTIN
2.934,9 -0,61%
BITCOIN
2.196.406,82 -1,35%

Ordu'da Kaçak Makaron Operasyonu: 6 Milyon Ele Geçirildi

Ordu'da yapılan operasyonda 6 milyon makaron ile kaçak tütün ve ekipmanları ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:45
Ordu'da Kaçak Makaron Operasyonu: 6 Milyon Ele Geçirildi

Ordu'da Düzenlenen Büyük Operasyon

Son dönemde kaçakçılık faaliyetlerine karşı önlemleri artıran Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonda 6 milyon 53 bin 890 makaron ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Karakol ekipleri, Altınordu, Perşembe ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarla ilgili olarak, adreslerden 5 milyon 949 bin 960 boş makaron ve 103 bin 930 dolu makaron buldu. Ayrıca, 2 bin 640 kg kıyılmış tütün ve 5 bin 286 kesilmiş bandrol de aramalarda ele geçirildi.

Diğer Ele Geçirilen Ürünler

Operasyon sırasında 227 elektronik sigara, 128 puro, 109 nargile kömürü ve sigara sarma makinesi de bulundu. Yapılan işlemler sonrasında 12 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!
2
Hollanda'dan İsrail'e Gazze'ye Medya Girişi Çağrısı
3
Erzurum'da Servis Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda
4
İsrail'in Akka Kentine Roket Saldırısı: 45 Roket Fırlatıldı
5
Niğde Valisi Çelik'ten Osmanlı'nın Hayata Geçirilemeyen Demir Yolu Projesi
6
Antalya'da İlk Ulusal Çevre Eğitimi Kongresi Yapılacak
7
Tokat'ta Silahlı Saldırı: Yaralı Hayatını Kaybetti

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!