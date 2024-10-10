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Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Bilim Kurulu Kuruluyor

Ordu'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için bilim kurulu oluşturulacak.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:23
Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Bilim Kurulu Kuruluyor

Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kahverengi kokarca zararlısıyla etkin bir mücadele yürütmek amacıyla belediye bünyesinde bir bilim kurulu oluşturacağını açıkladı.

Ekim ayı olağan toplantısında konuşan Güler, son günlerde artış gösteren kokarcalar için yürütülen çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Yaklaşık 1,5 yıldır bu zararlıyla savaştıklarını dile getiren Güler, "Türkiye'de önemli gelişmeler yaşanıyor, kokarca mücadelesi bunların başında geliyor. Bilimsel verilerle hareket edeceğimiz 'Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu' oluşturuyoruz. Bu süreçte üniversiteli akademisyenlerle iş birliği yapmayı hedefliyoruz," dedi.

Bilim ve Teknolojinin Rolü

Güler, kokarca mücadelesinde çeşitli görüşlerin olduğunu, bazı uzmanların tuzak kullanılmasını önerdiğini, bazıların ise doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. "Burada bilim ve teknoloji bize yol göstermeli. Yaptığımız çalışmaları bu veriler üzerine inşa edelim," şeklinde konuştu.

Topyekun Bir Mücadele Gerekiyor

Kokarca ile mücadelede tüm orduluların desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Güler, "Koordineli bir mücadele yürütmeliyiz. Eğer vatandaşlardan kapı açılmadığı veya ilaçlama izni verilmediği takdirde etkili bir çalışma yürütemeyiz. Bu, yalnızca sahil alanlarının değil, yüksek ilçelerin de sorunudur," ifadelerini kullandı.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güler, bu mücadelenin yanı sıra fırsatçılara karşı da vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. "Fırsatçılar konusunda sağduyulu olmalıyız. Bu süreçte hep birlikte hareket etmeliyiz," diye ekledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında belediye bünyesinde bilim kurulu kurulacağını bildirdi. Güler, Ünye Atatürk Parkı Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda, açıklamalarda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında belediye bünyesinde bilim kurulu kurulacağını bildirdi. Güler, Ünye Atatürk Parkı Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda, açıklamalarda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında belediye bünyesinde bilim kurulu kurulacağını bildirdi. Güler, Ünye Atatürk Parkı Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda, açıklamalarda bulundu.

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