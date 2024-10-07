Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor

Ordu'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi

Ordu Valisi Muammer Erol, 15 Ekim tarihinden itibaren kent genelinde kahverengi kokarca zararlısına karşı etkili bir kışlak ilaçlama programının başlayacağını açıkladı.

Fındık Tarımını Korumak için İlaçlama

Vali Erol, düzenlenen basın toplantısında, bu zararlının özellikle fındık gibi tarımsal ürünler üzerinde büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Erol, “İnşallah 15 Ekim'den itibaren Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yerel yönetimlerin iş birliğiyle kahverengi kokarcaların kışlamak üzere gizlenebileceği tüm alanları ilaçlama çabası içerisinde olacağız.” ifadelerini kullandı.

Kışlak İlaçlamasında İş Birliği Çağrısı

Erol, kışlak ilaçlamasında muhtarlıkların, belediyelerin ve ziraat odalarının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. “Her türlü kışlağın, ister küçük bir ahır ister büyük bir depo olsun, ilaçlamadan kaçırılmamasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Gurbetteki Vatandaşlara Çağrı

Vali Erol, ayrıca gurbette yaşayan vatandaşlara da çağrıda bulunarak, kapalı olan evlerinin anahtarlarını yakınlarına vererek ilaçlama işlemleri için yardım etmelerini istedi. “Evlerin zamanında ilaçlanabilmesi için açık tutulmasına katkı sağlanması çok önemli,” dedi.

Ordu Valisi Muammer Erol (ortada), 15 Ekim'den itibaren kent genelinde kahverengi kokarca böceğine karşı kışlak ilaçlamasına başlanacağını bildirdi.