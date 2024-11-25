Ordu'da Karda Mahsur Kalan 4 Kişi Sağ Olarak Bulundu

Ordu'da 4 Kişi Karda Mahsur Kaldı

Ordu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle karda mahsur kalan 4 kişi sağ bulundu. Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki evlerinden 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla ayrılarak Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava giden Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş, araçlarının mahsur kalmasıyla üzerlerinde zor anlar yaşadılar.

Ailelerden Acil Yardım Başvurusu

Kayıp kişilerin aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, onların Horu Obası'ndaki bir mescitte mahsur kaldığını bildirdi. İhbar üzerine, Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu, Jandarma Arama Kurtarma Timi, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesinden oluşan 13 kişilik bir ekip, 4 iş makinesi ile birlikte arama çalışmalarını başlattı.

Yoğun Kar Koşulları ve Yeniden Başlayan Çalışmalar

Arama ekipleri, bölgedeki yoğun kar ve tipi koşulları nedeniyle kayıp kişilere ulaşmakta zorluk yaşadı. Ancak, Kabadüz Jandarma Komutanlığı personelinin de katılımıyla oluşturulan 23 kişilik ekip, sabah saatlerinde 7 araçla birlikte arama çalışmalarına yeniden başladı.

Kayıp Kişiler Bulundu

Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş, yapılan çalışmalara rağmen gün içerisinde bulunamadı fakat nihayetinde saat 17.30 sularında Mesudiye ilçesinin Armutkolu Yaylası'nda sağ olarak kurtarıldılar. Bu gelişme, aileleri ve arama ekipleri için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ordu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ordu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.