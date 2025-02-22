Ordu'da Kardan Atatürk Heykeli Sanatı: Emekli Öğretmenden Özel Bir Eser

Ordu'da emekli öğretmen Osman Kılıç, kardan Atatürk heykeli yaparak ilçeyi beyaza bürüyen karla birlikte unutulmaz bir sanat eseri oluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:27
Ordu'da Kardan Atatürk Heykeli Sanatı: Emekli Öğretmenden Özel Bir Eser

Ordu'da Kardan Atatürk Heykeli Sanatı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan bir Atatürk heykeli yapıldı. Bölgede son üç gündür süren kar yağışı, Altınordu'yu beyaz bir örtüyle kapladı ve bu doğal güzellik, yerel bir sanatçının sıradışı bir eser yaratmasına ilham verdi.

Emekli Öğretmenin Yaratıcı Eseri

Altınordu Belediyesinin Ekim 2024'te hizmete açmayı planladığı Emeklihane bahçesinde, emekli görsel sanatlar öğretmeni Osman Kılıç tarafından yapılan kardan Atatürk heykeli, hem yerel halkın hem de sosyal medyanın ilgisini çekti.

Toplumda Yansıması

Kılıç'ın yarattığı heykel, sosyal medyada geniş kitlelere ulaşarak, sanatın ve kültürel değerlerin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Altınordu'da gerçekleştirilen bu etkinlik, kış mevsiminin soğuk yüzünü sanatla ısıtmayı başardı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan Atatürk heykeli yapıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan Atatürk heykeli yapıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan Atatürk heykeli yapıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan Atatürk heykeli yapıldı.

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