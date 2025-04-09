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Ordu'da Kavga İhbarına Giden Polisi Sürpriz Pasta Bekliyordu

Ünye'de kavga ihbarı sonrası giden polisler, mahallelinin sürpriz pasta kutlamasıyla karşılaştı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:23
Ordu'da Kavga İhbarına Giden Polisi Sürpriz Pasta Bekliyordu

Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleşen ilginç bir olay, polis ekiplerine unutulmaz bir an yaşattı. Kaledere Mahallesi'nde, bıçaklı ve silahlı kavga ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çağrılan adrese ulaştıklarında beklenmedik bir organizasyonla karşılaştılar.

Polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları nedeniyle mahallelinin hazırladığı pasta ve konfeti ile karşılandı. Bu sürpriz, anlık bir kargaşadan tamamen uzak, sıcak bir karşılamaya dönüştü.

Polis ekipleri, kendilerine destek olan mahallelilere teşekkür ederken, bu özel günü birlikte kutlama fırsatını değerlendirdiler. Mahalle sakinlerinden Fatih Köseoğlu (27), "Bu anlamlı günü kutlamak için böyle bir organizasyon düzenledik" diyerek, halkın polisle dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde "kavga" ihbarı yapılan adrese giden polis ekibi, mahallelinin pasta...

Ordu'nun Ünye ilçesinde "kavga" ihbarı yapılan adrese giden polis ekibi, mahallelinin pasta sürpriziyle karşılaştı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde "kavga" ihbarı yapılan adrese giden polis ekibi, mahallelinin pasta...

Ordu'nun Ünye ilçesinde "kavga" ihbarı yapılan adrese giden polis ekibi, mahallelinin pasta sürpriziyle karşılaştı.

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