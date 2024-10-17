Ordu'da Kaya Düşme Tehlikesine Karşı Tahliye Kararı

Ordu'da Kaya Düşme Tehlikesi Nedeniyle Tahliye Kararı Alındı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, kaya düşme riski nedeniyle 32 konut için geçici tahliye kararı uygulamaya konuldu. Dışkaya Mahallesi'nde meydana gelen bu durum, özellikle kayalardan kaynaklanan taş kütlelerinin düşme tehdidi üzerine inşa edildi.

Geçici Tahliye Süreci

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, özellikle bu kayaların sarsıntılar nedeniyle düşme olasılığının bulunduğuna dikkat çekerek, AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürütmeye başladıklarını belirtti. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, kayaların kontrollü bir şekilde kırımına başlanacağı ifade edildi.

Çalışmaların Süreci ve Geleceği

Kaya, bölgede başlayacak çalışmaların 2-3 ay sürebileceğini dile getirerek, şu an için geçici tahliye kararı alınan konut sayısının 32 olduğunu, ilerleyen günlerde bu rakamın artabileceğini kaydetti. Ayrıca, mahalledeki ulaşımın sağlandığı grup yollarının kapatıldığını ve sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirildiğini vurguladı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaya düşme tehlikesine karşı tek katlı 32 konut için geçici tahliye kararı verildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaya düşme tehlikesine karşı tek katlı 32 konut için geçici tahliye kararı verildi.