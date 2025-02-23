Ordu'da Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Ordu'da kaybolan 37 yaşındaki P.A. için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:59
Ordu'da Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Ordu'da Kaybolan Kadın İçin Acil Arama Çalışmaları

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki P.A. için arama çalışmaları başlatıldı. Kadından haber alamayan yakınları, durumu hemen polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgilere göre, kadına ait cep telefonundan Ortaköy Mahallesi'nden sinyal alındı. Bu gelişme üzerine, ekipler bölgede kapsamlı bir araştırma gerçekleştirme kararı aldı.

Arama Çalışmalarına Katılan Ekipler

Jandarma ve AFAD'a bağlı toplam 24 personel arama çalışmalarına katılarak kaybolan kadın için yoğun bir çaba sarf ediyor. Arama sırasında, kadına ait cep telefonuna yakın bir yerdeki bir köprü üzerinde cep telefonunun bulunduğu belirtildi.

Ekipler, arama çalışmalarını mahalledeki dere etrafında sürdürüyor. Olası bir iz bulabilmek için çalışmalar devam ederken, bölgedeki herkesin dikkatli olması istendi.

Ordu'da kaybolan 37 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Ordu'da kaybolan 37 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

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