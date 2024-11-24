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Ordu'da Kuyumcu Dükkanına Tabancalı Saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz kişilerce tabancayla kurşunlandı. Polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:23
Ordu'da Kuyumcu Dükkanına Tabancalı Saldırı

Ordu'da Kuyumcu Dükkanına Gece Saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanı, gece geç saatlerde silahlı bir saldırıya uğradı. Olayda, Ahmet Sandıkçı'ya ait kuyumcu dükkanının hedef alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler dükkanın camına 5 el tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi.

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütmeye başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu dükkanı tabancayla kurşunlandı. Silah seslerini duyan...

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu dükkanı tabancayla kurşunlandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu dükkanı tabancayla kurşunlandı. Silah seslerini duyan...

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu dükkanı tabancayla kurşunlandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

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