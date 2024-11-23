Ordu'da Lise Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü: Zanlı Tutuklandı

Ordu'da Lise Öğrencisi Bıçakla Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yılmaz bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan çalışmalarda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan Biri Tutuklandı

Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen olayın ardından, A.A.G. (17), K.Y. (17) ve A.A. (17) isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, zanlılardan A.A.G'yi tutuklarken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve K.Y. da salıverildi.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Özel bir lisede 10. sınıf öğrencisi olan Arda Yılmaz'ın cenazesi, Gürgentepe ilçesinde defnedildi. Ailesi ve arkadaşları Yılmaz'ı son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde lise öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde lise öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.