Ordu'da Lösemiyi Yenen Mirza İçin Yüzlerce Balon Uçuruldu

Ordu'da 2 yıllık tedavisini tamamlayan 8 yaşındaki Mirza için Gülyalı Merkez İlkokulu'nda düzenlenen törende yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:55
Ordu'da Lösemiyi Yenen Mirza İçin Yüzlerce Balon Uçuruldu

Ordu'da Lösemiyi Yenen Mirza İçin Yüzlerce Balon Uçuruldu

Gülyalı Merkez İlkokulu'nda kutlama

Ordu'da, 2 yıllık tedavisinin ardından lösemi hastalığını yenen 8 yaşındaki Mirza Özbay için, eğitim gördüğü okulda gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı.

Gülyalı ilçesinde yaşayan ve Gülyalı Merkez İlkokulu öğrencisi Mirza için, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ailesi ve okul yönetimi tarafından kutlama etkinliği düzenlendi.

Mirza’nın annesi Aysun Günaydın, "Mirza, iyileştiğinde balon uçurmak istediğini söylemişti. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bu balonlar gibi hastalıklar da bu şekilde uçar ve bir daha hiçbir çocuğa uğramaz" dedi.

Mirza Özbay ise "Pes etmedim. Ailem, doktorlarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim hep yanımdaydı. Şimdi sağlıklıyım, okuldayım. Ailem ve sevdiklerimle beraberim. Sizleri çok özledim. Ben sadece iyileşen çocuk değilim, ben umudun kendisiyim. Tüm hasta çocuklara söylüyorum, pes etmeyin, inanın, gülümseyin. Çünkü ben kazandım, siz de kazanabilirsiniz" diyerek, Galatasaraylı olduğunu ve futbolcu Mauro Icardi'yi görmek istediğini dile getirdi.

Programda Mirza Özbay, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul ve okul müdürü Levent Özzengin ile birlikte kendisi için hazırlanan kutlama pastasını kesti.

Pasta kesiminin ardından yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

GÜLYALI İLÇESİNDE YAŞAYAN VE GÜLYALI MERKEZ İLKOKULU ÖĞRENCİSİ 8 YAŞINDAKİ MİRZA ÖZBAY, 2 YILLIK...

GÜLYALI İLÇESİNDE YAŞAYAN VE GÜLYALI MERKEZ İLKOKULU ÖĞRENCİSİ 8 YAŞINDAKİ MİRZA ÖZBAY, 2 YILLIK LÖSEMİ TEDAVİSİNİ TAMAMLADI. 2 YILLIK ZORLU SÜRECİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞAN MİRZA İÇİN AİLESİ VE OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA EĞİTİM GÖRDÜĞÜ OKULDA KUTLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

ORDU'DA, 2 YILLIK TEDAVİSİNİN ARDINDAN LÖSEMİ HASTALIĞINI YENEN 8 YAŞINDAKİ MİRZA İÇİN, EĞİTİM...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı