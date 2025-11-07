Ordu'da Lösemiyi Yenen Mirza İçin Yüzlerce Balon Uçuruldu

Gülyalı Merkez İlkokulu'nda kutlama

Ordu'da, 2 yıllık tedavisinin ardından lösemi hastalığını yenen 8 yaşındaki Mirza Özbay için, eğitim gördüğü okulda gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı.

Gülyalı ilçesinde yaşayan ve Gülyalı Merkez İlkokulu öğrencisi Mirza için, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ailesi ve okul yönetimi tarafından kutlama etkinliği düzenlendi.

Mirza’nın annesi Aysun Günaydın, "Mirza, iyileştiğinde balon uçurmak istediğini söylemişti. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bu balonlar gibi hastalıklar da bu şekilde uçar ve bir daha hiçbir çocuğa uğramaz" dedi.

Mirza Özbay ise "Pes etmedim. Ailem, doktorlarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim hep yanımdaydı. Şimdi sağlıklıyım, okuldayım. Ailem ve sevdiklerimle beraberim. Sizleri çok özledim. Ben sadece iyileşen çocuk değilim, ben umudun kendisiyim. Tüm hasta çocuklara söylüyorum, pes etmeyin, inanın, gülümseyin. Çünkü ben kazandım, siz de kazanabilirsiniz" diyerek, Galatasaraylı olduğunu ve futbolcu Mauro Icardi'yi görmek istediğini dile getirdi.

Programda Mirza Özbay, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul ve okul müdürü Levent Özzengin ile birlikte kendisi için hazırlanan kutlama pastasını kesti.

Pasta kesiminin ardından yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

