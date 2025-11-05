Ordu'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kumru'da patpatın devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü Yasin Talha Konaş yaşamını yitirdi, iki kardeşi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:44
Ordu'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kumru Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi

Ordu'nun Kumru ilçesinde, tarım aracı patpat'ın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Konaklı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücü Yasin Talha Konaş (15)'ın kullandığı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yanında bulunan kardeşleri Mahmut Sami Konaş (16) ve Furkan Konaş (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı, ardından önce Kumru Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Hayatını kaybeden Yasin Talha Konaş'ın cenazesi Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SÜRÜCÜ YASİN TALHA KONAŞ

SÜRÜCÜ YASİN TALHA KONAŞ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor
7
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi