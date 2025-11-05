Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kumru Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi

Ordu'nun Kumru ilçesinde, tarım aracı patpat'ın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Konaklı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücü Yasin Talha Konaş (15)'ın kullandığı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yanında bulunan kardeşleri Mahmut Sami Konaş (16) ve Furkan Konaş (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı, ardından önce Kumru Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Hayatını kaybeden Yasin Talha Konaş'ın cenazesi Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SÜRÜCÜ YASİN TALHA KONAŞ