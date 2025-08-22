Ordu'da Rüsumat No: 4 Kahramanlık Destanı Anma Etkinliği

Ordu'da, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan gemilerini atlatmak amacıyla batırılan ve halkın dayanışmasıyla tekrar yüzdürülerek dünya denizcilik tarihine geçen Rüsumat No: 4 için anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Anlatılan Tarihçe

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesindeki İlkadım Anıtı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Rüsumat No: 4 Gemisi'nin 104 yıl önceki hikâyesini katılımcılarla paylaştı. Güler, projenin önemli bir kültürel değer yarattığını belirterek, birebir ölçülerde yeniden inşa edilen Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'ni açtıklarını söyledi.

Şehir ve Tarih Vurgusu

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Rüsumat No: 4'ün dünya denizcilik tarihinde battıktan sonra yüzdürülen tek savaş gemisi olduğunu vurguladı. Tepe, bu olayın Orduluların birleştirici gücünü ve bir kahramanlık destanını yansıttığını belirterek şehrin tarihine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Sunum ve Kültürel Program

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuz Rüsumat No: 4'ün tarihine ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptı. Etkinlik, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ile kent orkestrasının sunduğu gösterinin ardından şarkıcı Gaye Aksu'nun konseriyle sona erdi.

Etkinlik, tarihe saygı ve kültürel mirasın yaşatılması temasıyla, Altınordu'nun simgelerinden biri olan Rüsumat No: 4'ü yeniden hatırlattı ve kentte geniş katılımla gerçekleşti.

Ordu'da, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan gemilerini atlatmak için batırılıp halkın dayanışmasıyla tekrar yüzdürülerek dünya denizcilik tarihine geçen Rüsumat No: 4 için anma etkinliği düzenlendi. Altınordu ilçesindeki İlkadım Anıtı'nda gerçekleştirilen "Kahramanlık Destanı Rüsumat No: 4" anma etkinliğine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler (sağ 4) ile Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de (sağ 5) katıldı.