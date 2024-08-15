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Ordu'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile ilgili 2 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:34
Ordu'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile ilgili yürütülen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timi, gelen ihbar üzerine Alisayvan ve Erenli mahallelerinde çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Yapılan operasyon sonucunda G.T. (38) ve E.K. (38) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin araç, ikamet ve bahçelerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Elde Edilen Malzemeler

Arama sonucunda 4 adet ruhsatsız tabanca, 191 adet tabanca fişeği, 4 adet şarjör, 80 gram skunk ve 24 kök kenevir bitkisi bulundu.

Bu operasyon, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin bir parçasıdır.

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