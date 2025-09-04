Ordu'da Silahlı Kavga: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi. Olay, Aydıntepe Mahallesi Zembek mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mehmet ve kardeşi Hasan B. ile H.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve H.T., tabancayla iki kardeşe ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde iki kardeşin hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenazeler incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Valilikten Açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tartışmanın su borusu nedeniyle çıktığı ve iki kardeşin H.T. (68) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, zanlının olay yerinden firar ettiğinin vurgulandığı kaydedildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, istihbarat unsurları, Jandarma Asayiş Timleri, Komando Timleri ve iz takip köpek unsurlarının müşterek çalışması sonucu zanlının olay yerine yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde silahı ile kaçarken sağ olarak yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı ve olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.