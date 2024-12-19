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Ordu'da Silahlı Tartışma: Zanlı Tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan G.Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 21:21
Ordu'da Silahlı Tartışma: Zanlı Tutuklandı

Ordu'da Silahlı Yaralama Olayı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen bir silahlı yaralama olayı, bölgedeki halkı tedirgin etti. Dün gerçekleşen olayda, tartıştığı kişi M.C.U'yu tabancayla yaralayan zanlı G.Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olay sonrası derhal emniyete götürülen G.Ö.'nün, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimlik önüne çıkarılan zanlı, tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi.

Bu tür olayların sıkça yaşandığı bölgede halk, güvenlik önlemlerinin artırılmasını bekliyor.

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