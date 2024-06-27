Ordu'da su parkında trajik kaza! 1 ölü 1 yaralı

Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Efirli Mahallesi'nde yer alan bir su parkında meydana gelen trajik olayda, elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Elif Naz Derdiyokoğlu’nu kurtarmak isteyen işletme sahibi hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan küçük kız ise hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Elif Naz'ın, bir çocuk yüzme kulübünün etkinliği kapsamında su parkında bulunduğu öğrenildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle akıma kapılan küçük kızın durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48), hemen harekete geçti. Ne yazık ki Günay, çocuğu kurtarmaya çalışırken kendisi de elektrik akımına kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla her iki kurban da kurtarılmaya çalışıldı.

DURUMU AĞIR OLAN ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Kemal Günay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Elif Naz Derdiyokoğlu ise daha ileri tedavi için Samsun’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

