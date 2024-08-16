Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Tarım Aracının Devrilmesi Felakete Yolaçtı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yaşanan bir kaza, tarım sektöründe çalışanları tedirgin etti. Kıran Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Eyüphan E. idaresindeki 'patpat' olarak bilinen tarım aracı devrildi.

Kazada Bir Ölüm, Bir Yaralı

Olay sonucunda, sürücünün annesi olan Esme E. ağır yaralı olarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen talihsiz kadın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bu acı kaza, tarım araçlarının güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.