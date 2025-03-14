Ordu'da Tarım Aracında Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti

Ordu'da, tamir ettiği tarım aracının damper kısmında boynu sıkışan bir genç hayatını kaybetti. Olay, Perşembe ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleşti.

24 yaşındaki Yusuf İslam Aydın, kendisine ait olan ve 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının motorunu tamir etmekteydi. Tamir sırasında, talihsiz bir kaza sonucu boynu damper kısmında sıkıştı.

Aydın'ın ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aydın'ı Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.