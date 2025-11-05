Ordu'da Taş Ocağı Göçüğünde 1 İşçi Öldü, 1 Kayıp

Ordu Fatsa'da Demirtan İnşaat taş ocağındaki göçükte iş makinesi operatörü Burak Kilci (25) hayatını kaybetti; diğer kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 22:55
Fatsa Sefaköy'de patlama sonrası yamaç kaydı

Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı.

Olayda bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüler ile birlikte göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları ve ulaşılan sonuç

Bölgede ekiplerin 20 iş makinesiyle başlattığı arama kurtarma çalışmalarının ardından, yaklaşık 5 saat sonra iş makinesi operatörü Burak Kilci (25)'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kilci'nin haziran ayında evlendiği öğrenildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Göçük altında bulunan diğer kişi Ahmet Şahin'e henüz ulaşılamadı.

Bugün sonlanan arama çalışmaları, yetkililerce bildirildiği üzere yarın sabah saatlerinde yeniden başlatılacak.

