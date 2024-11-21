Ordu'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'da Tır Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında sürücü Musa Doğan hayatını kaybetti. 33 ATA 990 plakalı tırın, Topçam mevkisinde devrilmesi sonucunda üzücü olay gerçekleşti.

Olayın ardından polisi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, sürücü Musa Doğan'ın olay anında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Doğan'ın cesedi daha sonra Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.