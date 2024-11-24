Ordu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Ordu'da meydana gelen feci trafik kazasında, emniyet şeridinde bekleyen bir otomobile çarpan başka bir araçta toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun'dan Giresun yönüne giden Mertcan G. yönetimindeki 52 AFP 035 plakalı otomobil, Perşembe-Fatsa yolu Doğan Mahallesi mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen Ertuğrul C. idaresindeki 35 PL 219 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası araçların sürücülerinin bulunduğu 35 PL 219 plakalı otomobilde Yılmaz C, Emine C. ve Nesibe Ç. da yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılara hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen, Yılmaz C. ile Nesibe Ç. ne yazık ki hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.