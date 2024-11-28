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Ordu'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Kamyon Sürücüsü Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:55
Ordu'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Kamyon Sürücüsü Tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu gözaltına alınan kamyon sürücüsü İbrahim Ö. tutuklandı.

Olay, dün Ünye ilçesi Devlet Sahil Yolu üzerindeki Eskikızılcakese Mahallesi'nde gerçekleşti. İbrahim Ö.'nün (59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyon, Zekeriya Furkan Aydın idaresindeki 52 ADV 076 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucunda, otomobilin sürücüsü Aydın ile beraberindeki Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren Zekeriya Furkan Aydın'ın cenazesi Ünye ilçesindeki Keş Mahallesi'nde defnedilirken, Muhammet ve Abdulsamet Demir'in cenazeleri ise Fatsa ilçesindeki aile kabristanlığına

Kamyon sürücüsü İbrahim Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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