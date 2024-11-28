Ordu'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Kamyon Sürücüsü Tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu gözaltına alınan kamyon sürücüsü İbrahim Ö. tutuklandı.

Olay, dün Ünye ilçesi Devlet Sahil Yolu üzerindeki Eskikızılcakese Mahallesi'nde gerçekleşti. İbrahim Ö.'nün (59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyon, Zekeriya Furkan Aydın idaresindeki 52 ADV 076 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucunda, otomobilin sürücüsü Aydın ile beraberindeki Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir (17) olay yerinde hayatını kaybetti.