Ordu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, Devlet Sahil Yolu'nda gerçekleşen bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Emre Arslan (26) yönetimindeki 34 VN 9403 plakalı otomobil ile Şevval Demir (23) idaresindeki 52 ACF 532 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası hemen bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ve Arslan'ın araçtaki yolcusu İsa Ovalı (45), çevredeki hastanelere intikal ettirildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekilmesiyle tekrar normale döndü.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.