Ordu'da Trafik Kazası Öncesi Bir Öğretmen Tahliye Edildi

Öğrencinin Ölümüyle İlgili Öğretmene Tahliye Kararı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu 7 yaşındaki bir öğrencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak yargılanan öğretmen Banu Kaya, mahkeme tarafından yapılan itiraflar sonucunda tahliye edildi.

Mahkeme Süreci

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Ekim tarihinde görülen duruşmada, Kaya’ya "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası vermişti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesine rağmen, sanık avukatı ve savcısı, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ayrı ayrı itiraz dilekçeleri sundu.

Tahliye Kararı ve Yurt Dışı Yasağı

İtirazları değerlendiren mahkeme, Kaya'nın işlediği suçun nitelik ve mahiyetinin değişimi ihtimalini göz önünde bulundurarak, tutukluluk süresini de dikkate alarak tahliye edilmesine ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Olayın Detayları

Olay, 2 Eylül tarihinde Saray Mahallesi'nde bulunan Gazi İlkokul ve Ortaokulu'nda gerçekleşti. Banu Kaya, 52 BK 790 plakalı aracıyla okul bahçesine girdiği sırada, uyum haftası dolayısıyla okula gelen öğrenci Miray Arslan’a çarptı. Talihsiz çocuk, ağır yaralanmasının ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahkeme, Banu Kaya'ya trafik düzenini ihlal etmekten dolayı 2 yıl süreyle sürücü belgesini kullanma yasağı da getirmiştir.