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Ordu'da Üç Araçlı Trafik Kazasında 6 Yaralı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olayda üç araç karıştı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:10
Ordu'da Üç Araçlı Trafik Kazasında 6 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, üç aracın karıştığı talihsiz bir trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay, Ordu-Giresun kara yolu üzerindeki Ayrılık kavşağında gerçekleşti.

Kazaya, Yasin Öz idaresindeki 70 ABR 337 plakalı kamyon, Ahmet Demircioğlu tarafından kullanılan 61 FR 671 plakalı cip ve İsmail Günay'ın kullandığı yabancı plakalı otomobilin çarpışması sebep oldu.

İhbar üzerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kazada, cip ve otomobil sürücüsü ile Hanım Günay, Dursun Ali, Yılmaz ve Celal Demircioğlu yaralandı.

Yaralılar, olay sonrası çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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