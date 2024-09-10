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Ordu'da Üvey Büyükanne Tutuklandı: 2 Yaşındaki Çocuğu Balkondan Attı

Ordu'nun Korgan ilçesinde üvey büyükanne, 2 yaşındaki çocuğu balkondan attığı gerekçesiyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:18
Ordu'da Üvey Büyükanne Tutuklandı: 2 Yaşındaki Çocuğu Balkondan Attı

Ordu'da Üvey Büyükanne Olayı

Ordu'nun Korgan ilçesi, Yeşildere Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, 2 yaşındaki bir çocuk, üvey büyükanne tarafından balkondan atıldı. Olay, 6 Eylül tarihinde meydana geldi. Ş.Ç. (35) isimli kadın, evin birinci katındaki balkondan küçücük çocuğu bahçeye fırlattı.

Ağlama Sesleri Anneyi Dikkatlerini Çekti

Çocuğun ağlama seslerini duyan annesi, balkona çıktığında çocuğunu bahçede yüz üstü yatan halde buldu. Bu durum üzerine aile bireyleri, evin dış cephesindeki güvenlik kameralarını incelemeye karar verdi.

Gözaltına Alınan Ş.Ç. Tutuklandı

Aile, çocuklarının üvey büyükannesi tarafından atıldığını belirleyince durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede gözaltına alınan Ş.Ç., 7 Eylül tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çocuğun Sağlık Durumu

Olay sonrası gözetim amaçlı hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuğun sağlık kontrolünden geçirildiği ve daha sonra taburcu edildiği bildirildi.

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