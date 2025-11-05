Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Ordu’da yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 1 adli kontrolle serbest bırakıldı; çeşitli uyuşturucular ve hammaddeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:21
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Ordu’da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Ordu’da polis ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonu Yürüten Birim

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ele Geçirilen Maddeler ve Miktarlar

Ekiplerin son bir haftadaki çalışmalarında 7 gram metamfetamin, 79 gram sentetik kannabinoid, 25 gram esrar ve 130 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda toplam 24 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

ORDU’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1...

ORDU’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi