Ordu’da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Ordu’da polis ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonu Yürüten Birim

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ele Geçirilen Maddeler ve Miktarlar

Ekiplerin son bir haftadaki çalışmalarında 7 gram metamfetamin, 79 gram sentetik kannabinoid, 25 gram esrar ve 130 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda toplam 24 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

