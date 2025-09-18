Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ö.B. ve H.Ö. üzerinde 12 sentetik ecza ele geçirildi; iki zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:25
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler Ö.B. ve H.Ö. üzerinde yapılan aramada 12 sentetik ecza ele geçirildi.

Soruşturma ve Hukuki Süreç

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
3
Van Hollen ve Merkley: İsrail Gazze'de 'Etnik Temizlik' Planı Uyguluyor
4
Türk Kızılay 'Genç Kızılay Kan Elçileri' Programını Başlattı
5
Gökçen: Komisyon TBMM’de İfade Özgürlüğü ve Çözümün Adresi Olmalı
6
Işıkhan: Kadın İstihdamı 2002–2025'te Belirgin Artış Gösterdi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)