Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler Ö.B. ve H.Ö. üzerinde yapılan aramada 12 sentetik ecza ele geçirildi.

Soruşturma ve Hukuki Süreç

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.