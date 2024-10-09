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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:32
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu’da gerçekleştirilen narkotik operasyonu sonucunda iki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik önemli bir operasyon düzenledi.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Operasyon kapsamında G.Ç. ve M.Ç.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararı

Adliyeye çıkarılan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlaması ile tutuklandılar. Bu operasyon, Ordu'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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