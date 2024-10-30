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Ordu'da Yaban Domuzu Saldırısı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaban domuzu saldırısında bir çift yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:47
Ordu'da Yaban Domuzu Saldırısı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'da Yaban Domuzu Saldırısı

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesinde meydana gelen olayda, yaban domuzunun saldırısına uğrayan bir çift yaralandı. Alınan bilgilere göre, çift, Cevat ve Emine Ocak, Tekkiraz Mahallesi Asut mevkisindeki bahçesine fındık bakımı yapmak üzere gitmişti.

Saldırı Anı

Bahçede yaban domuzunun saldırısına uğrayan eşini korumak isteyen Cevat Ocak, saldırıya maruz kalmıştır. Çift, kendi çabalarıyla hayvandan kurtulmayı başarmış, ancak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

Yardım ve Hastane Süreci

Yaralı çift, "pat pat" olarak bilinen tarım aracıyla bahçeden uzaklaştı. Komşuların acil durum ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasında Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Durum Hakkında Bilgi

Şu anda Emine Ocak tedavi sonrası taburcu edilirken, Cevat Ocak'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirilmektedir.

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