Ordu'da Yalnız Yaşayan Kişinin Evinden 10 Kamyonet Çöp Çıkarıldı

Ordu'da Temizlik Operasyonu: 10 Kamyonet Çöp

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yalnız yaşayan bir kişiden 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Altınordu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şahincili Mahallesi sakinlerinden bazıları, çöplerle dolmuş bir evin ihbarını yaptı.

Belediye ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü temizlik çalışmaları sonucunda, yaşlı bir bireyin yaşadığı belirlenen evden tam iki gün içinde 10 kamyonet çöp tahliye edildi.

Başkan Tepe'den Önemli Açıklamalar

Bu duruma ilişkin olarak Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Bu tür durumların önüne geçmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlarımıza daha duyarlı olmalı ve ihtiyaç halinde gerekli mercilere bildirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Tepe, ayrıca, "Belediye olarak çevremizi ve halk sağlığını korumak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temiz ve yaşanabilir bir şehir için temizlik hizmetlerimizi daha da güçlendirecek ve benzer olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.