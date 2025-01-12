Ordu'da Yangın: İş Yeri ve Depo Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'da Yangın Felaketi!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Boztepe Mahallesi Hacıhamza Sokak üzerinde, bir iş yeri ve bitişiğindeki depo çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Temel Boztepe'ye ait ahşap torna iş yerinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangının Büyümesi ve İtfaiye Müdahalesi

Kısa sürede büyüyerek etkisini artıran alevler, hemen yanındaki depoya da sıçradı. Yangına müdahale etmek amacıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Yangın, büyük çapta hasara yol açarken, olaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayın gelişmeleri takip ediliyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yeri ile depo yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yeri ile depo yanarak kullanılamaz hale geldi.