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Ordu'da Yeni Mantar Türü Tanımlandı

Ordu'da bulunan yeni mantar türü, Türkiye ve Bulgaristan işbirliği ile dünya literatürüne kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:21
Ordu'da Yeni Mantar Türü Tanımlandı

Ordu'da Yeni Mantar Türü Tanımlandı

Türkiye ve Bulgaristan'dan bilim insanları, Ordu'da keşfedilen yeni bir mantar türünü dünya literatürüne kazandırdı.

Proje Detayları

Çukurova Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bulgaristan Bilimler Akademisi destekli "İkili İşbirliği Projeleri" çerçevesinde yürütülen çalışma, önemli bir bilimsel başarıya imza attı.

Yeni Tür: Amanita Corylophila

Proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Hatıra Taşkın (ÇÜ), Doç. Dr. Fuat Bozok (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi) ve Doç. Dr. Boris Assyov (Bulgaristan Bilimler Akademisi), yeni bir mantar türü keşfettiklerini duyurdu. Bu yeni türe Amanita Corylophila Bozok, Taşkın, Şen ve Assyov adı verildi ve bulgular "Fungal Systematic and Evaluation" dergisinde yayımlandı.

Gelecek Vaat Eden Araştırmalar

Prof. Dr. Taşkın, projede yeni mantar türlerinin keşfinin devam ettiğini ve bu türlerin yayına hazır hale getirileceğini belirtti. Taşkın, "Bu proje ile ülkemizin genetik kaynaklarının keşfine katkı sunulmaktadır. Mantarların farklı sektörlerdeki geniş kullanım olanakları göz önüne alındığında, genetik kaynakların tanımlanması ve korunması büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

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