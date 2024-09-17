Ordu'da Yorgun Mermi İle Yaralanan Ali Duran Şeker'in Tedavisi Devam Ediyor

Ordu'da Yorgun Mermi İle Yaralanma Olayı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, başına yorgun mermi isabet eden Ali Duran Şeker (49) hastanede tedavi altına alındı. Olay, 14 Eylül tarihinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Ohtamış Mahallesi'nde, ailesiyle komşu ziyaretinden dönerken başına mermi isabet eden Şeker, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilen Şeker'in, servisteki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma Soruşturması

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri araştırmalarını sürdürerek, başlatılan soruşturmayı devam ettirmektedir. Yetkililer, olaya ilişkin detayları gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.