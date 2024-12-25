Ordu'da Zabıta Memuruna İdari Soruşturma: Pandemi Dönemi Tartışması

Ordu'da Zabıta Memuruna İdari Soruşturma Başlatıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir zabıta memuruna, Kovid-19 salgını sürecinde yemek ulaştırılan bir vatandaşla gerçekleştirdiği tartışma sonrası idari soruşturma açıldı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, belediye başkanı Mehmet Hilmi Güler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Güler'den Açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri aktardı. Türkiye genelinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Güler, Ordu'da da her gün binlerce insanın ihtiyaçlarının giderildiğini vurguladı.

Güler, geçmişte yaşanan ve kayda alınan görüntülerdeki zabıta memurunun yaklaşık 20 yıldır Ordu Belediyesi'nde çalıştığını ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un belediye başkanlığı döneminde kadrolu zabıta olarak istihdam edildiğini açıkladı. Ayrıca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir personel olduğunu ifade etti.

Gereken Yapılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı, kamu ciddiyetine ve görev bilincine saygı göstermeyen personel hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirterek, "Bu üzücü olayı gerçekleştiren, olay esnasında bilerek kendini kayda aldıran ve asla tasvip etmeyeceğimiz sözleri sarf eden ilgili personel hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Güler, Ordu'da yürütülen hizmetler ve personelin sorumluluk anlayışına vurgu yaparak, "Her zaman sevgiyi, saygıyı, insanı ve vicdanı merkeze alırım. Bu çizgiyi hiç bozmadık" diye konuştu.