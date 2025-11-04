Ordu'da Zemin Kayması: 5 Katlı Bina İçin Yıkım Hazırlığı Başladı

Ordu'da Zemin Kayması Sonrası 5 Katlı Binada Yıkım Hazırlığı

Ordu'nun Güzelyalı Mahallesi'nde temel kazısı sonrası zeminde meydana gelen kayma, bir binada çatlak ve eğilmeye yol açtı. Olay üzerine yetkililer tarafından binanın kontrollü şekilde yıkılması kararı alındı ve yıkım öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Altınordu Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan alanda devam eden inşaat çalışmaları sonrası 5 katlı ve 8 daireli binada çatlaklar oluştu. Daha önce binanın istinat duvarı güçlendirilmişti ancak alanda süren inşaat ve yan tarafta yapılan temel eşme çalışmaları zemin kaymasına neden oldu. Bunun sonucunda binada çatlaklar arttı ve yapı yana eğildi.

Güvenlik ve Tahliye Çalışmaları

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrası bitişik durumda bulunan toplam 14 daireli 2 bina, güvenlik amacıyla tahliye edilerek mühürlendi.

Yıkım İçin Ön Hazırlık

Yapılan değerlendirmeler neticesinde 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkılmasına karar verildi. Yıkım öncesi alt kısımlarda ve yan taraflarda moloz temizliği ve zemin güçlendirme çalışmaları sürüyor. Yıkım işleminin ise Mersin'den gelecek olan kolon kesim makinesi ile devam edeceği bildirildi.

