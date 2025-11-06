Ordu’da Zemini Kayan 5 Katlı Binada Kontrollü Yıkım Başladı

Olayın Ayrıntıları

Ordu’da, temel kazısı sonrasında zemininin kayması nedeniyle çatlaklar oluşan ve yana eğilen binada yıkım çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi’nde Altınordu Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan alanda başlayan inşaat çalışmaları sonrasında, 5 katlı ve 8 daireli binada çatlaklar oluştu ve binanın istinat duvarı güçlendirildi.

İnşaat çalışmalarının devam ettiği ve yan tarafında da temel eşme çalışmalarının yapıldığı alanda zemin kayması yaşandı. Bunun üzerine binadaki çatlaklar arttı, zemininde kayma ve eğilme meydana geldi.

Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından, bitişik durumda olan toplam 14 daireli 2 bina güvenlik amaçlı tahliye edilerek mühürlendi.

Yapılan detaylı incelemeler sonucu, 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkılmasına karar verildi ve 4 Kasım tarihinde yıkım için ön hazırlık çalışmaları başlatıldı. Binanın alt kısmında ve yan taraflarında molozlar ile zemin güçlendirme çalışmaları yapılmıştı.

Bugün itibariyle çatı katından başlamak üzere yıkım çalışmaları başladı. Çalışmaların, yan tarafta bulunan bina ile alt kısmındaki inşaata zarar vermemesi için titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

