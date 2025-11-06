Ordu’da Zemini Kayan 5 Katlı Binada Kontrollü Yıkım Başladı

Ordu Güzelyalı'da temel çalışmaları sonrası zemini kayan ve çatlaklar oluşan 5 katlı, 8 daireli binanın kontrollü yıkımı başladı; bitişik binalar tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:14
Ordu’da Zemini Kayan 5 Katlı Binada Kontrollü Yıkım Başladı

Ordu’da Zemini Kayan 5 Katlı Binada Kontrollü Yıkım Başladı

Olayın Ayrıntıları

Ordu’da, temel kazısı sonrasında zemininin kayması nedeniyle çatlaklar oluşan ve yana eğilen binada yıkım çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi’nde Altınordu Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan alanda başlayan inşaat çalışmaları sonrasında, 5 katlı ve 8 daireli binada çatlaklar oluştu ve binanın istinat duvarı güçlendirildi.

İnşaat çalışmalarının devam ettiği ve yan tarafında da temel eşme çalışmalarının yapıldığı alanda zemin kayması yaşandı. Bunun üzerine binadaki çatlaklar arttı, zemininde kayma ve eğilme meydana geldi.

Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından, bitişik durumda olan toplam 14 daireli 2 bina güvenlik amaçlı tahliye edilerek mühürlendi.

Yapılan detaylı incelemeler sonucu, 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkılmasına karar verildi ve 4 Kasım tarihinde yıkım için ön hazırlık çalışmaları başlatıldı. Binanın alt kısmında ve yan taraflarında molozlar ile zemin güçlendirme çalışmaları yapılmıştı.

Bugün itibariyle çatı katından başlamak üzere yıkım çalışmaları başladı. Çalışmaların, yan tarafta bulunan bina ile alt kısmındaki inşaata zarar vermemesi için titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

ORDU’DA, TEMEL KAZISI SONRASINDA ZEMİNİNDEKİ KAYMA NEDENİYLE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE YANA EĞİLEN...

ORDU’DA, TEMEL KAZISI SONRASINDA ZEMİNİNDEKİ KAYMA NEDENİYLE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE YANA EĞİLEN BİNADA YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

ORDU’DA, TEMEL KAZISI SONRASINDA ZEMİNİNDEKİ KAYMA NEDENİYLE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE YANA EĞİLEN...

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Yalnız Adamın Evi Çöplüğe Döndü: 2 Kamyon Atık Çıkarıldı
2
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
3
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
4
Eskişehir'de abartılı egzozlu araç trafikten men edildi — sürücüye ceza
5
Adana'da Toplu Taşıma Zammı Tepki Çekti: Yeni Tarifeler 1 Kasım'da
6
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
7
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek