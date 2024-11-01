Ordu'daki Jandarma Şehidinin Dava Süreci Başladı

Ordu'da Jandarma Personelinin Şehit Olmasına Neden Olan Kazanın Duruşması Başladı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana gelen ve Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın şehit olmasına neden olan motosiklet kazasının yargı süreci, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmada Duygusal Anlar Yaşandı

İlk duruşmaya tutuklu sanık Adem Topçu (27) ve taraf avukatları katılırken, şehidin ailesi de Sakarya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Sanık Adem Topçu, yaşadığı olayı ve kazanın sebeplerini savunarak, alkollü olmadığını ve kaskının kolunda olduğunu belirtti. Topçu’nun Açıklamaları:

Topçu, “Kaza anında olay yerinde uygulama noktasını gördüm. Belgelerim eksik olduğu için durmak istemedim. Personelin sağ şeridi kapatmış olması nedeniyle oradan geçebileceğimi düşündüm,” dedi.

Herhangi bir kasti davranışta bulunmadığını savunan sanık, “Motosiklet kullanıyordum, ben de ölebilirdim. Olan bitenden pişmanım. İşin bu noktaya geleceğini öngörmedim,” ifadelerini kullandı. Şehidin ailesine de başsağlığı dileyen Topçu, “Ben bilerek yapmadım,” şeklinde savunma yaptı.

Şehidin Ailesinin Tepkisi

Şehidin babası Turgut Çangır, “Bu kaza değil, cinayettir. Daha önce benzer suç kayıtları bulunmaktadır. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum,” dedi.

Anne Asiye Çangır ise “Günlerdir ne yaşadığımı kimse bilemez. Hayalleri olan bir astsubaydı. Bu olayda kasti bir durum söz konusudur ve sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istiyorum,” diye konuştu.

Tanık İfadeleri ve Mahkeme Heyetinin Kararı

Duruşmada, farklı tanıklar olay hakkında ifade verdi. Tanıklar, motosikletin hızla geçtiğini ve durmaması için başlatılan uyarılara rağmen sürücünün tedbirsiz davrandığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

18 Eylül'de, Gülyalı Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı yol kontrolü sırasında Topçu, durdurulmak istenmiş ancak durmayarak Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a çarpmıştı. Çangır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, sanık Topçu ise tedavi sonrası tutuklanmıştı. Daha önce ehliyetsiz sürüş ve trafik ihlalleri nedeniyle ceza almıştı.

Topçu hakkında, "Kasten öldürme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlamalarıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, mahkemece kabul edilmiştir.