DOLAR
34,32 -0,24%
EURO
37,3 0,19%
ALTIN
3.034,86 -0,39%
BITCOIN
2.400.419,16 -0,03%

Ordu'daki Jandarma Şehidinin Dava Süreci Başladı

Ordu'da jandarma astsubayını şehit eden motosiklet sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:39
Ordu'daki Jandarma Şehidinin Dava Süreci Başladı

Ordu'da Jandarma Personelinin Şehit Olmasına Neden Olan Kazanın Duruşması Başladı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana gelen ve Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın şehit olmasına neden olan motosiklet kazasının yargı süreci, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmada Duygusal Anlar Yaşandı

İlk duruşmaya tutuklu sanık Adem Topçu (27) ve taraf avukatları katılırken, şehidin ailesi de Sakarya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Sanık Adem Topçu, yaşadığı olayı ve kazanın sebeplerini savunarak, alkollü olmadığını ve kaskının kolunda olduğunu belirtti. Topçu’nun Açıklamaları:

Topçu, “Kaza anında olay yerinde uygulama noktasını gördüm. Belgelerim eksik olduğu için durmak istemedim. Personelin sağ şeridi kapatmış olması nedeniyle oradan geçebileceğimi düşündüm,” dedi.

Herhangi bir kasti davranışta bulunmadığını savunan sanık, “Motosiklet kullanıyordum, ben de ölebilirdim. Olan bitenden pişmanım. İşin bu noktaya geleceğini öngörmedim,” ifadelerini kullandı. Şehidin ailesine de başsağlığı dileyen Topçu, “Ben bilerek yapmadım,” şeklinde savunma yaptı.

Şehidin Ailesinin Tepkisi

Şehidin babası Turgut Çangır, “Bu kaza değil, cinayettir. Daha önce benzer suç kayıtları bulunmaktadır. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum,” dedi.

Anne Asiye Çangır ise “Günlerdir ne yaşadığımı kimse bilemez. Hayalleri olan bir astsubaydı. Bu olayda kasti bir durum söz konusudur ve sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istiyorum,” diye konuştu.

Tanık İfadeleri ve Mahkeme Heyetinin Kararı

Duruşmada, farklı tanıklar olay hakkında ifade verdi. Tanıklar, motosikletin hızla geçtiğini ve durmaması için başlatılan uyarılara rağmen sürücünün tedbirsiz davrandığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

18 Eylül'de, Gülyalı Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı yol kontrolü sırasında Topçu, durdurulmak istenmiş ancak durmayarak Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a çarpmıştı. Çangır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, sanık Topçu ise tedavi sonrası tutuklanmıştı. Daha önce ehliyetsiz sürüş ve trafik ihlalleri nedeniyle ceza almıştı.

Topçu hakkında, "Kasten öldürme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlamalarıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, mahkemece kabul edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu'ndan Çamlıhemşin Tüneli Açıklamaları
2
Hizbullah, İsrail Ordusu'na Son Dönemdeki Kayıpları Açıkladı
3
Gazze'deki Çatışmalarda Yaralanan İsrail Askere Mektup: Yarden Zakay Hayatını Kaybetti
4
Azerbaycan'da Gazetecilere COP29 Eğitimi Verildi
5
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'nun Türkiye Ziyareti
6
Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya Ulaştı, 6 Ceset Bulundu
7
Fethiye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!