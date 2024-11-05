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Ordu'daki Trafik Kazası Sonrası Öğretmene Tahliye Kararı

7 yaşındaki öğrenci Miray Arslan'ın hayatını kaybettiği kaza sonrası tutuklu öğretmen tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:33
Ordu'daki Trafik Kazası Sonrası Öğretmene Tahliye Kararı

Ordu'da Öğrenci Trafik Kazasında Tahliye Edilen Öğretmen

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen ve 7 yaşındaki öğrenci Miray Arslan'ın hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazası ile ilgili yargılanan öğretmen Banu Kaya, yapılan itiraz sonrası tahliye edildi.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Ekim’de gerçekleşen duruşmada öğretmen Banu Kaya'ya “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası vermişti. Ancak sanık avukatı ve savcı, tutukluluk halinin devamına itiraz etti.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun niteliği ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, Bayan Kaya'nın tahliyesine karar verdi. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı kararı da uygulandı.

Hayatını Kaybeden Çocuğun Babası Duygularını Paylaştı

Kazanın ardından Miray Arslan'ın babası Yakup Arslan, medyaya yaptığı açıklamada, yaşadıkları acının derin olduğunu ve verilen kararın kendilerini yıprattığını ifade etti. Arslan, hem savcı hem de mahkeme hakimleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Kazanın Detayları

Olay, 2 Eylül tarihinde Gazi İlkokul ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Banu Kaya, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası nedeniyle okulda bulunan Miray Arslan'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Mahkeme, dördüncü duruşmada öğretmenin sesli olarak topluma karşı duyulan yükümlülükleri ihlalinin gerektirdiği gibi, sürücü belgesinin 2 yıl süreyle kullanımının yasaklanmasına da hükmetti.

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