Ordu'daki Trafik Kazasında Öğretmen Tutuklandı

Ordu'da Trafik Kazası: Öğrenci Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde yaşanan talihsiz bir trafik kazasında, 7 yaşındaki öğrenci Miray Arslan hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Okul bahçesinde meydana gelen kazada, öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, uyum haftası etkinlikleri için okula gelen öğrencilerden biri olan Miray Arslan'a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğretmen Tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan öğretmen Banu Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.