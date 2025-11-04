Ordu'dan İngiltere'ye 8 ton 827 kg bal ihracı

Ordu'dan İngiltere'ye 8 ton 827 kilogram doğal bal gönderildi. Paketlenen ürünler, Balmer Şirketi tarafından işletilen tesisten tıra yüklenerek ihraç edilmek üzere yola çıktı.

Üretim ve ihracat altyapısı

Ordu'da 3 bin 500 kayıtlı arıcı ve 650 bin kovan ile yaklaşık 10 bin aile arıcılıktan geçimini sağlıyor. Ordulu gezgin arıcılar tarafından 50'den fazla ilde üretilen ballar; Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Amerika gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Proje desteği ve paketleme

İhracat, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı ve Avrupa Birliği'nin 10 milyon avro hibe desteği sağladığı 'Arım, Balım, Peteğim' projesi kapsamında kurulan ve proje tarafından işletilen Balmer Şirketi'nin bal paketleme tesisinde gerçekleştirildi.

Açıklamalar

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, emeklerinin meyvesini uluslararası alana taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Çiftçi, "İngiltere’ye toplam 8 ton 827 kilogram doğal Ordu balı ihracatı gerçekleştireceğiz. Bu ihracat, sadece bir ticari faaliyet değil, aynı zamanda Türk arıcılığının ve Ordu balının dünya çapında kazandığı güvenin bir göstergesidir. Amacımız, ülkemizin tarımsal ihracatını güçlendirmek, üreticimizin emeğini hak ettiği değere ulaştırmak ve Ordu balını dünya markası haline getirmektir. Bu süreçte emeği geçen tüm arıcılarımıza, birlik üyelerimize ve ihracat sürecinde destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyor, bu ihracatın bölgemize, ülkemize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İhracat verileri ve törene katılanlar

Son 5 yılda Ordu'dan yaklaşık 300 ton bal ihraç edilirken, en çok bal ihracatı yapılan ülkeler arasında İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, Amerika bulunuyor.

Bal ihracatı programına; Ordu Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu katıldı.

(SOLDAN SAĞA) İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ BAYRAM AY, ORDU VALİ MUAMMER EROL, ORDU ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI AKIN ÇİFTÇİ VE ORDU ARICILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ ŞEREF CINBIRTOĞLU