DOLAR
35,31 -0,42%
EURO
36,87 -0,52%
ALTIN
2.968,86 -0,42%
BITCOIN
3.314.460,74 -0,08%

Ordu'dan Suriye'ye Dört Yardım Tırı Gönderildi

Ordu'da Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan dört tır insani yardım Suriye'ye uğurlandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:39
Ordu'dan Suriye'ye Dört Yardım Tırı Gönderildi

Ordu'dan Suriye'ye Dört Yardım Tırı Uğurlandı

Ordu'da, İl Müftülüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı Ordu Şubesi işbirliğiyle hazırlanan insani yardım malzemesini taşıyan dört tır, Suriye'ye gönderildi. "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında temin edilen gıda maddeleri ve diğer insani malzemelerin, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla Ordu İl Müftülüğü bahçesinde bir program düzenlendi.

Yardımların Ulaşacağı Yer: Halep

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırsever vatandaşlar ve kurum personelinin bağışlarıyla elde edilen bu malzemelerin Suriye'nin Halep şehrine ulaştırılacağını belirtti. Balkan, Türkiye’nin tarihi boyunca mazlum ve mağdur coğrafyaların yardımına koştuğunu vurgulayarak, "Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen, bu tür organizasyonları gerçekleştirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz,” dedi.

Vali'nin Katılımıyla Dualar Eşliğinde Uğurlama

Hayırseverlere teşekkür eden Balkan, bölgedeki yardımların devam edeceğini de duyurdu. Ordu Valisi Muammer Erol'un da katıldığı programda, konuşmaların ardından tırlar, dualar eşliğinde Halep'e uğurlandı.

Ordu'da İl Müftülüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Diyanet Vakfı Ordu Şubesinin işbirliğiyle...

Ordu'da İl Müftülüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Diyanet Vakfı Ordu Şubesinin işbirliğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 4 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Ordu'da İl Müftülüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Diyanet Vakfı Ordu Şubesinin işbirliğiyle...

Ordu'da İl Müftülüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Diyanet Vakfı Ordu Şubesinin işbirliğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 4 tır, Suriye'ye uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4'ü Çocuk 8 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
3
Ardahan'da Su Samurunun Balık Avlama Anı Kamerada
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Asgari Ücret Açıklaması: %30 Artışla 22.104 TL
5
Netanyahu, Başarılı Prostat Ameliyatı Sonrası Hastane Sığınağına Alındı
6
Adana'da Av Tüfeğiyle İşlenen Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor
7
Güney Kore Uçak Kazasında 179 Kişi Hayatını Kaybetti: Uçak Son 48 Saatte 13 Sefer Yaptı

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya