Ordu'dan Suriye'ye Dört Yardım Tırı Gönderildi

Ordu'dan Suriye'ye Dört Yardım Tırı Uğurlandı

Ordu'da, İl Müftülüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı Ordu Şubesi işbirliğiyle hazırlanan insani yardım malzemesini taşıyan dört tır, Suriye'ye gönderildi. "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında temin edilen gıda maddeleri ve diğer insani malzemelerin, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla Ordu İl Müftülüğü bahçesinde bir program düzenlendi.

Yardımların Ulaşacağı Yer: Halep

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırsever vatandaşlar ve kurum personelinin bağışlarıyla elde edilen bu malzemelerin Suriye'nin Halep şehrine ulaştırılacağını belirtti. Balkan, Türkiye’nin tarihi boyunca mazlum ve mağdur coğrafyaların yardımına koştuğunu vurgulayarak, "Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen, bu tür organizasyonları gerçekleştirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz,” dedi.

Vali'nin Katılımıyla Dualar Eşliğinde Uğurlama

Hayırseverlere teşekkür eden Balkan, bölgedeki yardımların devam edeceğini de duyurdu. Ordu Valisi Muammer Erol'un da katıldığı programda, konuşmaların ardından tırlar, dualar eşliğinde Halep'e uğurlandı.

Ordu'da İl Müftülüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Diyanet Vakfı Ordu Şubesinin işbirliğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 4 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Ordu'da İl Müftülüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Diyanet Vakfı Ordu Şubesinin işbirliğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 4 tır, Suriye'ye uğurlandı.