Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğünde arama çalışmaları durdu

Fatsa'da taş ocağı göçüğünde arama çalışmaları risk nedeniyle durdu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Sefaköy'de bulunan Demirtan İnşaat’a ait taş ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen göçükte arama kurtarma çalışmaları geçici olarak durduruldu.

Olay ve yürütülen çalışmalar

İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki sahada, rutin patlatma sonrası saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı. Bir kamyon ile bir iş makinesi, sürücüleriyle birlikte göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen 20 iş makinesi ve 200 personel ile yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 5 saat sonra iş makinesi operatörü Burak Kilci (25)’nin cansız bedenine dün gece ulaşıldı. Kilci’nin bulunmasının ardından dün gece itibarıyla çalışmalar durduruldu.

Vali Muammer Erol'un açıklaması

Ordu Valisi Muammer Erol, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Dün göçük olayı olduğu andan itibaren yapılan çalışmaları hepimiz izledik. Akşam operatör arkadaşımızın cansız bedenine ulaşıncaya kadar çalışmalarımız devam etti. Sonrasında bir durum değerlendirmesi yaptık ve görüldü ki çalışma oldukça riskli. Şu anda gördüğümüz tablo da gösteriyor ki, dün akşam yapılan çalışma ciddi ve hayati riskler göze alınarak yapılmış. Olayın sıcaklığı içinde bu riskleri çok fazla düşünemedik çünkü vatandaşımıza canlı ulaşma ihtimalimiz vardı. Maalesef operatörümüzün cansız bedenine ulaştık' dedi.

Vali Erol ayrıca, 'Termal kameralarla yapılan taramalarda herhangi bir canlı tespit edilmedi. Bu nedenle riski sürdürmek başka can kayıplarına neden olabilirdi. Bu yüzden çalışmaları akşam durdurduk ve sabah itibarıyla yeniden başlattık. Bugün yaptığımız değerlendirmede riskin hala çok büyük olduğunu görüyoruz. Ancak kamyon ve şoförü enkazın altında. Bu yüzden erişmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız arazide yaptıkları tespitlerle en az riskli noktadan nasıl ulaşım sağlanabileceğini değerlendiriyorlar. Şu anda çalışmalar yeniden başladı. İnşallah en kısa sürede kamyona ve şoförüne ulaşacağız. Şoförün büyük ihtimalle kamyonun içerisinde olduğunu düşünüyoruz, bu da ulaşımı kolaylaştırabilir. Dün geceden beri çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Güncel durum

Bugün saat 09.00 itibarıyla kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) için yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları, alandaki kütle hareketliliğinin devam etmesi ve riskli koşullar nedeniyle saat 09.45 itibarıyla tekrar durduruldu.

Çalışmaları yürüten ekipler, en az riskli güzergahları belirlemek üzere saha tespitlerine devam ediyor. Yetkililer, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

