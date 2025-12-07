Ordu Fatsa'da Üç Tekerlekli Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üç tekerlekli akülü araç ile otomobilin çarpıştığı kazada çift hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:14
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç tekerlekli akülü araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Kaza, Konakbaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Enes K. yönetimindeki 52 AEL 363 plakalı otomobil ile Mustafa A. (60) idaresindeki üç tekerlekli akülü araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak dere yatağına uçtu.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, üç tekerlekli aracın sürücüsü Mustafa A. ile yanında bulunan eşi Fatma A. (53)'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü Enes K. ise yaralandı.

Soruşturma devam ediyor

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın oluş şekli ve kusur tespitine yönelik incelemeler sürüyor.

